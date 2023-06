Zugedröhnter Verkehrsrowdy fuhr der Polizei davon

In der Nacht zum Montag führte die Streife „Gunskirchen 2“ routinemäßige Verkehrskontrollen durch. Die Beamten wurden um 0.28 Uhr auf ein Auto aufmerksam, das auf der B1 in Fahrtrichtung Lambach unterwegs war. Dem Lenker wurden deutliche Anhaltezeichen signalisiert. Dabei schien der Mann zunächst im Gemeindegebiet Gunskirchen auf Höhe einer Kreuzung am rechten Fahrbahnrand anhalten zu wollen. Doch plötzlich wendete er seinen Pkw und raste davon. Mit Blaulicht und Folgetonhorn wurde sofort eine Verfolgung gestartet.