Steirische Gemeinde stimmt über neuen Windpark ab

Das sorgt vor Ort auch für Widerstand, eine Bürgerinitiative spricht sich klar gegen das Projekt aus und will die Kraftwerke lieber in anderen Bundesländern errichtet wissen. Zur Volksbefragung heute sind mehr als 1100 Bewohner zugelassen. Für die Gemeindepolitik ist das Ergebnis bindend, betonte Bürgermeister Friedrich Fledl am Samstag erneut: „Es gibt dazu einen einstimmigen Beschluss.“