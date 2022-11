Ausbaupläne für Windkraft: „Mir fehlt der Glaube“

Heuer wurde in der Steiermark ein neuer Windpark gebaut: Auf der Stanglalm entstanden neun Anlagen, die offizielle Eröffnung erfolgt erst im nächsten Jahr. Derzeit sind laut der Interessensgemeinschaft IG Windkraft 50 Windräder mit einer Leistung von 230 Megawatt bereits genehmigt und sollen in den nächsten beiden Jahren gebaut werden. Weitere gut 30 Windräder mit 130 Megawatt Leistung befinden sich gerade in der Genehmigung.