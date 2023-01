Turbo bei Windparks? Steirer haben noch Zweifel

Die Frohbotschaft aus Mauerbach lässt am Mittwoch in der Zentrale der Energie Steiermark die Sektkorken knallen - könnte man meinen. Doch Unternehmenssprecher Urs Harnik bleibt betont nüchtern, als er die von der Bundesregierung angekündigte UVP-Novelle kommentiert: „Eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren muss nicht nur am Papier, sondern auch in der Realität passieren.“