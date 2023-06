Vatertag feiern Salzburgs Promis unterschiedlich

DJ Ötzi kann sich am heutigen Vatertag wirklich entspannen. Nach einer anstrengenden Auftritts-Phase quer durch Deutschland und Österreich landet der Sänger heute mit dem Flieger in München. Dort wird er anschließend von seiner Ehefrau Sonja und Tochter Lisa-Marie abgeholt. Den restlichen Tag verbringt die Familie Friedle dann gemeinsam in Kitzbühel bei guten Freunden.