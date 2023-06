Wie streng müssen Glücksspielgesetze sein?

Die Krux an der Sache: Wer in Österreich Spielverbot hat, kann in Liechtenstein dennoch sein Glück versuchen. Eine Tatsache, die unlängst auch NEOS-Nationalrat Gerald Loacker kritisierte. „Für Spielsüchtige gibt es naheliegende Ausweichmöglichkeiten. Wenn ich sie sinnvoll schützen will, muss ich dies auch über die Staatsgrenze hinaus tun. Ein entsprechendes Abkommen zu schließen, hält man aber offenbar bei uns nicht für notwendig.“ In einer parlamentarischen Anfrage an die beiden zuständigen Bundesminister Johannes Rauch (Gesundheit) und Magnus Brunner (Finanzen) wollte der pinke Abgeordnete vor kurzem wissen, wie es mit dem geplanten Konzept für ein bundesweites, betreiberübergreifendes Sperrregister aussieht oder wie es um den Datenaustausch bestellt ist.