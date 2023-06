Nach Selbstfindung blüht Bilyk wieder auf

„Im Sport sind schon viele verrückte Dinge passiert!“ Österreichs Teamkapitän Nikola Bilyk wollte sich vorab noch nicht zu seinem dritten Meistertitel mit dem THW Kiel in der besten Handball-Liga der Welt gratulieren lassen. Dass heute in der letzten Runde in Göppingen ein Zwei-Punkte-Vorsprung und eine um 37 Treffer bessere Tordifferenz gegenüber Magdeburg (daheim gegen Wetzlar) verspielt wird, ist freilich denkunmöglich. „Es ist eine besondere Saison, weil lange fünf Teams vorne mitmischten!“ So auch Berlin mit Bilyk-Landsmann Robert Weber.