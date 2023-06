Nord Stream: Ermittler verfolgen Spur nach Polen

Polnisches Unternehmen in ukrainischem Besitz

Die Besatzung der Jacht habe nach der mutmaßlichen Verlegung von Sprengstoff an der Nord Stream 1 Kurs Richtung Polen gesetzt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Personen, die mit der Route der „Andromeda“ vertraut seien. Dann sei das Schiff, das nur wenige Tage zuvor von einem deutschen Unternehmen gemietet worden sei, zurück in Richtung Norden gefahren, um nach Vermutung der Ermittler auch Sprengstoff an Nord Stream 2 anzubringen.