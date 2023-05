Nordstream-Sprengung: Heiße Spur in die Ukraine

Im Mittelpunkt der Ermittlungen des Generalbundesanwaltes steht demnach weiterhin die Segeljacht „Andromeda“: Mehrere Personen sollen mit ihr im September 2022 in Rostock gestartet und könnten an den Explosionen am Boden der Ostsee beteiligt sein. Bei einer könnte es sich um einen ukrainischen Staatsangehörigen gehandelt haben, der beim ukrainischen Militär dient.