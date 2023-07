Bissiger Hund bekommt Chance auf Neustart

Rettung für „Rafi“

Maggie Entenfellner erkannte die Dringlichkeit des Falls und brachte „Rafi“ ohne zu Zögern in der Tierpension Schandl im Burgenland unter. Doch auch dort war man mit dem Hund schwer gefordert. Erst nach Wochen baute er Vertrauen zu seiner Betreuerin auf, und ließ sie zu sich in den Zwinger. Die Chancen, diesen Hund an jemanden weitervermitteln zu können, waren auf dem Nullpunkt.