Steirer gibt „Problemhunden“ eine zweite Chance

Böse? „Sie wurden von Menschen so gemacht“

Heute sind beide beim Oststeirer Georg Resch - und beten ihr Herrl an, das sieht man auf den ersten Blick. Sie, die Bösen, die Gefährlichen. „Sie wurden von Menschen so gemacht“, sagt der 37-jährige Polizist, der mit seiner Hartberger Firma RG Dogs Problemhunden, die keiner mehr will, eine zweite Chance gibt und zudem für internationale Kräfte Spezialhunde ausbildet.