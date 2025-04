Bestürzung nach blutiger Attacke in luftiger Höhe

Grausige Szenen spielten sich am Mittwoch im Luftraum über Stadtschlaining ab. Ein Storch hatte es sich unerlaubterweise in einem fremden Nest bequem gemacht und wurde vom Horstbesitzer attackiert. Rund eine Stunde dauerte der brutale Revierkampf – um 19.21 Uhr lag der Eindringling tot am Kopfsteinpflaster. Derlei Vorkommnisse seien nicht an der Tagesordnung, heißt es seitens BirdLife Österreich. „Aber wenn es dazu kommt, können die Verletzungen durch die spitzen Schnäbel, wie in diesem Fall, verheerend sein.“