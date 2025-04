Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Milo ist ein lebensfroher und aufgeweckter Rüde. Er hat allerdings einiges nachzuholen, da er bislang nicht viel kennengelernt hat. Aktuell wird der vierjährige Rüde Schritt für Schritt an neue Umweltreize gewöhnt. Mit seinen Bezugspflegern nimmt er mittlerweile sogar schon an „Social Walks“ teil und macht dabei eine gute Figur. Er trägt problemlos seinen Maulkorb, fügt sich mit ausreichend Abstand gut in die Gruppe ein und geht die meiste Zeit brav an der Leine. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at