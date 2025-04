Ungarische Nachbarn fürchten Umwelt-Verseuchung

Private riskieren Anzeigen und Strafen für Dokumentation

Privatpersonen, wie der Fotograf unseres Fotos, der mit einer Drohne über die Grube geflogen ist, riskieren in Ungarn Anzeigen und Strafen, um die Bilder öffentlich zu machen, zu zeigen, was hier in Ungarn gerade geschieht. Denn die Sorge der Bewohner ist groß. Immerhin weiß keiner, wie sich die große Menge an verwesendem Fleisch auf Erde und Grundwasser auswirkt. Auch nicht, ob etwaige Maul- und Klauenseuche-Viren dadurch weitergetragen werden.