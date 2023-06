Vegane Hausmannskost? krone.at-Leser kochten auf!

Enorme Resonanz auf unseren Rezepte-Aufruf

Gemeinsam mit Mautner Markhof hatten wir uns deshalb eine ganz besondere Challenge ausgedacht: Unter allen Lesern, die uns ihre beliebtesten Gerichte der österreichischen Hausmannskost zuschickten, haben wir 5 x 2 Plätze für einen ganz besonderen Kochworkshop in der Hollerei in Wien verlost. Die enorme Resonanz überraschte uns dann selbst, am Ende hatten fast 500 Leserinnen und Leser uns ihre Rezeptvorschläge verraten - eine wirklich beachtliche Zahl an Einsendungen.