Gesundheitsreform: Paket vor Sommer angekündigt

Darin angekündigt werden zusätzliche Stellen für Kassenärztinnen und -ärzte - heuer sollen es über 100 sein -, der Ausbau der Primärversorgung, mehr Vorräte an wichtigen Medikamenten, neue digitale Angebote und Verbesserungen in der psychosozialen Versorgung. Nicht alle Punkte sind neu: Bereits am 25. Mai kündigte Nehammer an, zusätzlich 100 Kassenarztstellen schaffen zu wollen.