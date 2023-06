Regierung will mit App-Wirrwarr aufräumen

Über das digitale Amt sollen künftig persönliche Nachweise mit Meldezettel, Strafregisterauszug oder Geburtsurkunde gratis verfügbar. „Wir schaffen endgültig die Stempelmarken ab“, so Tursky dazu. Auch eingeschriebene RSa- und RSb-Briefe soll man in Zukunft in der App aufrufen können, ohne von den Öffnungszeiten der Postämter abhängig zu sein. Zugänglich sein sollen diese Informationen mittels des elektronischen Identitätsnachweises „ID Austria“, die bald die Handy-Signatur ablösen wird. An „Digital Austria Terminals“ genannten Automaten soll die „ID Austria“ ausgestellt und etwa Meldezettel ausgedruckt werden können.