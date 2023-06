In Horn wusste man, „wo’s denn hier zum Kika geht“

Die Kika/Leiner-Pleite bewegt die Massen – im wahrsten Sinne des Wortes, am Freitag in Horn. Endlos lange Autoschlangen zogen laut Augenzeugen am Vormittag vom EKZ-Areal – wo sich in der Nähe die Kika-Filiale befindet – bis über das Stadtzentrum hinaus. Stauzeiten von bis zu 30 Minuten musste man für die zwei Kilometer kurze Strecke in Kauf nehmen.