Ein Kahlschlag, der in NÖ für Kopfschütteln sorgt

Die bevorstehenden Kündigungen beim Kika/Leiner-Konzern sorgen in Niederösterreich auch unter den Kunden für viel Kritik. Noch ist nicht klar, wie viele Arbeitsplätze im weiten Land betroffen sind. In der Landeshauptstadt, wo die Firma Leiner bekanntlich ihren Ursprung hatte, ist die Ungewissheit derzeit sogar in mehrerlei Hinsicht groß.