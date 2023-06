Weil E-Bike-Verleih boomt: Second-Hand wird Trend

Vor zwölf Jahren hat Bernhard Mildner begonnen, einen Verleih von E-Bikes für den Tourismus hochzuziehen. Die generalüberholten Räder verkauft die Firma im eigenen Shop in Offenhausen und online weiter. Das Angebot ist groß, denn die Nachfrage an Leihrädern boomt. Intersport dagegen tüftelt noch an einer Lösung.