Aktivste Vulkane der Philippinen rumoren gewaltig

Taal zeigt ebenfalls Aktivitäten

Auch der Taal, der für seine Seen bekannt ist, zeigt erneut Aktivität. In der vergangenen Woche stiegen Dampfwolken bis auf eine Höhe von 3.000 Metern auf. Der starke Gasausstoß führte in mehreren Gemeinden zu vulkanisch bedingtem Smog („Vog“), der für die Bevölkerung gefährlich sein kann.