Frontaler bei Überholmanöver: Motorradfahrer tot

Schrecklicher Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Ein 24-jähriger Motorradfahrer kollidierte im Zuge eines Überholmanövers mit einem entgegenkommenden Auto und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät - er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.