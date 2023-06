Motorradfahrer (62) kracht in Pkw: Verletzt

Was wohl ein netter Ausflug mit dem Motorrad an Fronleichnam hätte sein sollen, endete für einen Motorradfahrer im Krankenhaus: Gegen 14.10 Uhr am Donnerstag fuhr ein Deutscher (60) mit seinem Pkw in Mutters auf der B 182. Im einspurigen, kurvenreichen Baustellenbereich kam ihm ein deutscher Motorradfahrer (62) entgegen und es kam zur seitlichen Kollision zwischen dem Motorrad und der Fahrerseite des Pkws. Der 60-jährige Pkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Biker wurde hingegen mit Verletzungen am linken Schlüsselbein ins Krankenhaus Hall in Tirol gebracht. Sowohl das Motorrad als auch der Pkw wurden durch den Unfall beschädigt.