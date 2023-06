Tragödie: Motorradfahrer (56) tödlich verunglückt

Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Tiroler Gemeinde Pettneu am Arlberg auf der L68. In einer langgezogenen Rechtskurve überholten drei einheimische Motorradfahrer einen Pkw. Bei dem Überholmanöver dürfte der zweite der drei Biker, ein 56-Jähriger, aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kollidierte er frontal mit einem, von einem Einheimischen (54) gelenkten, entgegenkommenden Pkw. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, die Notärztin konnte nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen.