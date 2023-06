Halleiner (33) fuhr alkoholisiert zu Polizeirevier

Während sich die Beamten mit dem 33-Jährigen in das Polizeigebäude begaben, versuchte die 31-jährige Mitfahrerin in die Polizeiinspektion einzudringen. Laut Aussagen der Polizei blockierte sie den Eingangsbereich und betätigte fortlaufend die Klingel. Daraufhin wurde sie ebenfalls festgenommen. Dabei wurden auch noch geringe Mengen Cannabis in ihrer Handtasche gefunden. Beide Personen wurden angezeigt und mussten die Heimreise zu Fuß antreten.