Trockener Abend zwischen Blut und Bolero

Was Rockfans in den pannonischen Weiten des Nova Rock können, das können Klassikfans schon lange: Ungeachtet aller Gewitterstürme im Vorfeld, versammelten sich Donnerstagabend laut Veranstaltern 55.000 Besucher vor Schloss Schönbrunn, um den Wiener Philharmonikern durch einen französischen Abend zu folgen. Und die pseudoandalusischen Klänge von „Carmen“ und Co sorgten für trockene Witterung. Johann Strauß‘ „Wiener Blut“ blieb am Ende die einzige Flüssigkeit des Abends.