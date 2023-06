Zwei Jahre Haft für Schlepper

Geldnot als Motiv

Vor Gericht in Eisenstadt jammerte der aus Teplitz (Tschechisch: Teplice) in Nordböhmen stammende 22-Jährige, wie arm er nicht sei, da er durch die Haft die Geburt seines zweiten Kindes nicht miterleben konnte. Er habe Geld gebraucht und als Maurer in der strukturschwachen Region in seiner Heimat keine Arbeit gefunden. Nur deshalb habe er sich „vom Freund eines Freundes“ dazu überreden lassen. Der Haken an seiner „Verteidigung“: Tschechien hat eine ausgesprochen niedrige Arbeitslosenquote, für gut qualifizierte Handwerker gibt es ausreichend Arbeitsplätze im Land. Tschechen als Schlepper sind daher die absolute Ausnahme. Und so wertete das Gericht die Aussagen des Familienvaters wohl als reine Schutzbehauptungen.