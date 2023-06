Tiroler Jugendliche räumten bei Rededuell ab

Aus ganz Österreich und Südtirol haben sich 57 Schülerinnen und Schüler im Bundesfinale des 70. Jugendredewettbewerbs im Landhaus in Innsbruck in den drei Kategorien „Klassische Rede“, „Spontanrede“ und „Sprachrohr“ einer Jury und dem Publikum gestellt. Die Inhalte reichten von Zukunfts-Fragen und -Ängsten über Klimawandel, Frauenrechte, Soziale Medien, Künstliche Intelligenz und ethische Fragen bis hin zu Energie- und Klimafragen. Dabei konnten mit Juliana Rössler von der HTL Anichstraße Innsbruck und Maximilian Sprenger von der BHAK Wörgl zwei Tiroler Jugendliche einen ersten Platz in ihrer jeweiligen Kategorie feiern.