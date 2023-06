Moskau: Ukraines Heer sprengte Ammoniak-Pipeline

Wie berichtet, war der am Fluss Dnipro in russisch kontrolliertem Gebiet gelegene Staudamm bei der Explosion in der Nacht zum Dienstag teilweise zerstört worden. Große Mengen Wasser traten aus, zehntausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die beiden Kriegsparteien machen sich gegenseitig für den Angriff verantwortlich. Sicherheitsdienste und das Militär untersuchen den Fall derzeit.