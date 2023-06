Russische Besatzer sollen Staudamm zerstört haben

Angaben über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Laut EU sind durch den zerstörten Damm hunderttausende Zivilpersonen gefährdet. Betroffen seien etwa 80 Siedlungen. „Dies ist eine weitere verheerende Folge der russischen Invasion in die Ukraine“, sagte UNO-Generalsekretär António Guterres am Dienstag in New York. Die Vereinten Nationen könnten allerdings nicht sicher sagen, wie der Kachowka-Staudamm zerstört worden sei. Ihr Sicherheitsrat wird sich noch am Dienstagabend mit dem Vorfall beschäftigen.