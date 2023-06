Markus Wallner drängt auf Verhandlungen

Warnung vor Leistungsabbau

Was Wallner übrigens nicht gelten lassen will: der Vorwurf an die Länder, sie würden nur mehr Geld wollen: „Das wird öffentlich gern so dargestellt, ist aber eine Fehleinschätzung.“ Klar gehe es unterm Strich immer um das Geld. Bund, Länder sowie Städte und Gemeinden hätten aber die gemeinsame Aufgabe, die Bereiche Gesundheit, Pflege, Bildung und Kinderbetreuung abzusichern: „Das sind die Kernelemente.“ Hierfür brauche es einen Schulterschluss. Vor einem Abbau von Leistungen warnte auch Doskozil - niemand würde so etwas wollen.