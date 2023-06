Jeden Tag ein Marathon - bis nach Rom

Zwischenstopps in Österreich

Am 12. 6. um 9.00 Uhr treffen steirische Clowns die Sportlerin am Gelände der Geriatrischen Gesundheitszentren in Graz. Am 17. 6. um 8.30 Uhr jene aus Kärnten im Europapark in Klagenfurt und legen mit ihr gemeinsam einen Teil der Strecke zurück.