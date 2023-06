Frau flüchtete vor Brand auf Balkon, Katze starb

Eine Mieterin, die aufgrund ihrer stark verrauchten Wohnung nur mehr auf den Balkon flüchten konnte, rief am Mittwoch um 2.57 Uhr früh die Feuerwehr in die Linzer Lenaustraße. Beim Eintreffen der Löschbereitschaft an der Einsatzstelle konnte die Frau am Balkon wahrgenommen werden. Die Rettung erfolgte sofort über die Drehleiter. Parallel dazu begannen die Löscharbeiten mit einer Löschleitung unter schwerem Atemschutz über das Stiegenhaus.