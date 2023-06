Triebtäter bleibt weiterhin ein freier Mann

Was ist nur mit unserer Justiz los? Diese Frage stellten sich einige fassungslose Beobachter am Landesgericht in Eisenstadt. Dort verhandelte ein Schöffensenat darüber, ob der psychisch kranke und geistig zurückgebliebene Marcel P. in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden soll. Denn der 24-Jährige – er ist unzurechnungsfähig und kann daher für seine Taten nicht ins Gefängnis – packte im Dezember an einer Bushaltestelle in Forchtenstein (Bgld.) einen Siebenjährigen und griff ihm mit der Hand in die Unterhose. Erst als der Schulbus in die Haltestelle einfuhr, ließ er von seinem Opfer ab.