Bärenjagd in Tirol, „ohne mit Wimper zu zucken“

Kärntner Wolfsjagd erfolgreicher

Sechs Wölfe wurden in Kärnten bereits geschossen, in Tirol noch keiner. Begründet wird dies mit einer hohen Dichte an Hobbyjägern in Tirol. Walter Pupp kritisiert, dass Wildtierrisse nicht vollständig beim Land eingemeldet werden. „So werden wir nie wissen, wo sich die Bären aufhalten!“