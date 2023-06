Betrüger erbeuteten erneut mehrere tausend Euro

Der vermeintliche Käufer wollte den gesamten Kauf über eine Onlinebezahlplattform abwickeln, wo er sich nach der Kontonummer des 46-Jährigen erkundigte. Nachdem er seine Kontodaten preisgegeben hatte, erhielt der Klagenfurter auch Bestätigungsanfragen auf sein Mobiltelefon, welche er dann bestätigte. „Bei einer Nachschau am Konto einige Zeit später musste er feststellen, dass in mehreren Teilbeträgen insgesamt über 2000 Euro abgebucht wurden“, so die Polizei. Weitere Erhebungen werden geführt.