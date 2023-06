The 1975: Der Bühnenjesus der Rock-Millennials

Der nächste Schritt

Doch was man bei Healy noch wissen muss: der Gossip überlagert nicht die Kunst. Das letzten Herbst veröffentlichte fünfte Studioalbum „Being Funny In A Foreign Language“ war auch die fünfte Nummer eins in England. Immer stärker nehmen auch andere Ecken dieser Welt Notiz von den britischen Pop-Liebhabern mit einem Touch für das Exzentrische. In Australien und Japan sind die Besucherzahlen schon im ordentlichen fünfstelligen Bereich zu verorten, in der britischen Heimat führt man längst die großen Festivals an. In Wien war die Stadthalle der nächste Schritt nach Flex, Gasometer, Arena Open Air und Metastadt. Die 7000 Fans sind schon beim Eröffnungsdoppel „Give Yourself A Try“ und „Happiness“ in Betriebsform. Die fast ausschließlich weiblich besetzten zwei, drei vorderen Reihen agieren zwischen ehrfürchtigem Schmachten und verliebtem Starrblick.