Zehn Männer nach Krawallen in Leipzig festgenommen

Nach linksextremen Krawallen in der deutschen Stadt Leipzig sind zehn Männer in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sich an den Ausschreitungen am Freitagabend beteiligt zu haben. Dabei waren im Stadtteil Connewitz Steine und Pyrotechnik auf Polizistinnen und Polizisten geworfen worden.