Selenskyj erinnert an die vielen getöteten Kinder

Moskau soll Waffensanktionen umgehen

Selenskyj erklärte in seiner Ansprache auch, dass er denke, dass Moskau internationale Waffensanktionen umgehe. Einige Länder und Unternehmen seien Russland dabei behilflich, Technologie mit dem Schwerpunkt Raketenproduktion zu erwerben, so der ukrainische Präsident. Russland hat seit dem vergangenen Oktober Hunderte Raketen auf ukrainische Ziele abgefeuert. Russland gelinge es, mit einem Netzwerk an Lieferanten die Strafmaßnahmen zu umgehen.