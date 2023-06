Putin besticht Verbündete mit schwimmenden AKWs

Versprechen: „Krisenfeste Energieversorgung“

Versprochen wird seitens der Russen „krisenfeste Energieversorgung rund um die Uhr auch in den einsamsten Regionen der Welt“. Ausgangspunkt dieser „Bestechungs“-Offensive ist die arktische und nördlichst gelegene russische Stadt Pevek in der Chukotka-Region. Dort liegt die „Akademik Lomonossow“ (benannt nach einem russischen Wissenschaftler) vor Anker, und an Bord surrt ein komplettes Atomkraftwerk.