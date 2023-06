Café-Restaurant FreuRaum in Nöten

Benefiz, Sponsoringpakete

Jetzt wird mit allen Mitteln versucht, das kleine Lokal in der Fanny-Elßler-Gasse in Eisenstadt zu retten. Derzeit plant man fieberhaft an einer Benefizveranstaltung, die noch im Juni stattfinden soll und bei der Josef Hader bereits zugesagt hat. Auch ein Sponsoringpaket kann in vier Größen gebucht werden. Mehr Infos gibts unter freu-raum.at