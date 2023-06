Auto kracht gegen Tunnelportal: Straßensperre

Sirenenalarm in Klagenfurt: Ein Auto prallte gegen die Tunnelwand. „Der Unfall passierte in der Unterflurtrasse Trettnig Richtung Italien. Dort prallte ein Mercedes SUV gegen das Tunnelportal“, gibt Wolfgang Germ, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt bekannt. „Die Aufräumarbeiten dauern noch an, der Tunnel ist gesperrt, es staut sich!“