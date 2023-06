Keine Panik: Studieren zahlt sich noch aus

320.000 Personen waren im Mai dieses Jahres beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos gemeldet oder befanden sich in Schulungen. Dem gegenüber stehen 117.000 offene Stellen, die sofort verfügbar wären. Besonders auffallend ist der Anstieg bei arbeitslosen Akademikern. Die Statistik zeigt ein Plus von 15,8 Prozent an.