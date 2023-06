Nehammer mahnt Respekt gegenüber Österreich ein

„Das ist eine Frage des Anstandes und der Wertschätzung wechselseitig, und das habe ich auch gegenüber den Türken, die in Österreich leben, eingefordert. Und Erdogan hat ja da einen gewissen Einfluss“, sagte Nehammer nach dem Moldau-Gipfel am Donnerstag. Erdogan habe ihn bei dem Gespräch zu einem möglichst baldigen Besuch in die Türkei eingeladen, so der Kanzler. Ein Termin soll nun fixiert werden.