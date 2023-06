Gas-Aus 2025? E-Control und Regierung beruhigen

Minister: OMV ist gefragt

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) sieht in der Causa vor allem die OMV gefragt. In deren unternehmerische Verantwortung würden die Gaslieferverträge fallen, aber natürlich stehe die Regierung unterstützend bereit, damit die Versorgung gesichert ist. Wobei dies bei Gas für den heurigen Winter ohnehin der Fall sei, denn: „Die Speicher sind voll“, so der Minister am Rande einer Pressekonferenz.