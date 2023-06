Schwächere Konjunktur zeigt Auswirkungen

„Die geringe wirtschaftliche Dynamik ist jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt angekommen", sagt AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter mit Blick auf die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Ende Mai 2023 waren exakt 9157 Menschen beim AMS Vorarlberg ohne Job gemeldet. Das entspricht einem Zuwachs von knapp 600 Arbeitssuchenden gegenüber dem Vorjahr. Betroffen vom Anstieg sind vor allem Männer (18,56 Prozent), bei den Frauen (6,1 Prozent) hält sich das Plus in überschaubaren Grenzen. Weniger geworden sind in den vergangenen Monaten die offenen Stellen. Das Angebot hat sich von 5343 um 194 offene Jobs reduziert.