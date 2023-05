Benko: Verkaufsgerüchte um Kika/Leiner

Schenkt man Handelsexperten Glauben, dann bahnt sich in der österreichischen Immobilien- bzw. Möbelbranche ein spektakulärer Deal an: Demnach soll die Kika/Leiner-Kette, die vor ziemlich genau fünf Jahren von René Benko und dessen Signa unter tatkräftiger Mithilfe des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz übernommen wurde, unmittelbar vor einem Verkauf an die Supernova-Gruppe von Frank Albert stehen.