Die Wut ist groß: Warnstreiks bei Benkos Galeria

Insgesamt 19 Kaufhäuser Warenhauskette - die sich im Besitz der Signa-Holding des Tiroler Immobilienjongleurs René Benko befindet - haben sich am Samstag dann tatsächlich an dem ganztägigen Warnstreik beteiligt. Für die Kunden in Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen änderte sich jedoch kaum etwas - die Geschäfte blieben trotzdem geöffnet.