Benko: Harte Worte von Investor Kühne

„Dass die besten Signa-Zeiten vorbei sind, liegt in der Natur der Sache“ - harte Worte in Richtung Immobilienjongleur René Benko. Und die kommen ausgerechnet von einem Investor. Und selbst Hans Peter Haselsteiner, der erst 2021 wieder Geld in Benkos Signa-Gruppe gesteckt hatte, stellte kritische Fragen.