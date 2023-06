Conchita: „Wir haben einfach eine Fetzengaudi“

Was passiert, wenn Partykönig Mickie Krause einen seiner Ballermann-Kracher in einen geschmeidigen Swing-Song im Stil von Tom Gaebel verwandeln soll? Es ist vor allem sehr unterhaltsam, zuzuschauen! In „Music Impossible“ treffen immer zwei Musikstars aus scheinbar nicht vereinbaren Genres aufeinander - und Conchita Wurst alias Tom Neuwirth begleitet sie mit viel Charme und auch etwas Schadenfreude auf ihrer Reise, einen neuen Sound zu finden: „Es amüsiert mich total, wenn sie sich vor dieser Aufgabe am Anfang ansch Ich liebe den Ehrgeiz und die Leidenschaft, die da in jedem steckt. Aber wir operieren hier ja nicht am offenen Herzen, sondern wollen unterhalten. Daher haben wir immer eine Fetzengaudi.“